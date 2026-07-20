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Тротуарную тактильную плитку уложат в сквере имени Комарова в Нижнем Новгороде

20 июля 2026 19:00 Общество
Тротуарную тактильную плитку уложат в сквере имени Комарова в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В сквере имени Космонавта Комарова и зеленой зоне напротив ЖК «Корабли» в Нижнем Новгороде появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения. Работы проведут в Ленинском и Сормовском районах города. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте благоустройства.

Элементы доступной городской среды устанавливают в рамках благоустройства общественных пространств. В скверах появляются пандусы, поручни на лестницах и пешеходные дорожки с тактильной плиткой для слабовидящих жителей. Кроме того, специальные скамейки уже установили в скверах на улице Никиты Рыбакова и проспекте 70-лет Октября в Сормовском районе.

В департаменте благоустройства отметили, что при обновлении городских территорий учитывают потребности маломобильных граждан. Так, в Светлоярском парке сделали дорожки с тактильной плиткой и установили специализированное спортивное оборудование — велосипед для рук, штангу и рули.

Также с учетом требований доступности была благоустроена пляжная зона в парке: там появились специальные раздевалки и пандус для комфортного спуска к воде.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут предложить территории для благоустройства.

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Теги:
Благоустройство Инвалиды
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