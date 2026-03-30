Общество

Зеленский съезд откроют для транспорта утром 31 марта

30 марта 2026 22:03 Общество
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта на Зеленском съезде планируют возобновить в 5:00 31 марта, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. 

Напомним, что днем 27 марта там произошел оползень. Часть грунта перегородила проезд, рабочие начали оперативно расчищать дорогу. Позже стало ясно, что есть угроза возникновения новых оползней. Специалисты начали обследовать склон. С пятницы проезд по Зеленскому съезду закрыт, автомобилистам приходится ехать по Октябрьской улице. Из-за этого там каждый день заторы. 

В мэрии рассказали, что все это время специалисты отслеживали состояние склона. В понедельник, 30 марта, была проведена дополнительная инспекция с участием специалистов администрации Нижегородского района, управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода и специалистов ННГАСУ

По итогам обсуждений с экспертами решено принудительно спустить незакрепленный грунт. Работы с участием альпинистов и спецтехники велись в течение дня 30 марта и продолжатся ночью. А с пяти часов утра планируется возобновить движение транспорта. 

При этом движение будет организовано с частичными ограничениями, потому что необходимо продолжать наблюдение за склоном. На подъеме вдоль опасного участка выставят боновые ограждения. 

А примерно в 22:00 31 марта проезд снова закроют для финальной зачистки склона. Затем движение транспорта возобновят. 

