Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области планируют серьезно ужесточить ответственность за нарушения в сфере благоустройства. Проект изменений в региональный КоАП подготовили администрация Нижнего Новгорода и Государственная жилищная инспекция. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Законопроект уточняет существующие составы правонарушений и вводит новые. В частности, статья о торговле дополняется ответственностью за оказание услуг в неустановленных местах.

Расширяются требования к благоустройству. Конкретизируются правила содержания дорог, перевозки сыпучих грузов и перечень мест, где обязательна очистка колес транспорта. Отдельная ответственность появится за непроведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, ненадлежащее содержание детских и спортивных площадок и отсутствие чистоты на контейнерных площадках.

Также вводятся штрафы за складирование и сброс снега со спецтехники, за работы после окончания срока разрешения и за невосстановление благоустройства после самовольных земляных работ.

В перечень запрещенных к размещению на газонах и площадках объектов добавят прицепы и средства индивидуальной мобильности. Отдельно пропишут ответственность за оставленные вне разрешенных мест электросамокаты. Уточняются и требования по очистке фасадов нежилых зданий от снега, наледи и сосулек, а также запрет на сброс снега на тротуары.

Одно из ключевых изменений — увеличение штрафов. Их размер по большинству статей не пересматривался с 2012 года, а накопленная инфляция с тех пор составила около 250%. В пояснительной записке отмечается, что сейчас бизнесу зачастую выгоднее заплатить штраф, чем выполнить работы по уборке или ремонту.

Например, очистка кровли от снега может стоить сотни тысяч рублей в месяц, тогда как действующий штраф для юрлиц составляет 40−50 тысяч рублей. Проект предлагает поднять его до 300−500 тысяч. Аналогично вырастут санкции за несанкционированные свалки, несвоевременную уборку снега и другие нарушения.

Разработчики подчеркивают, что новые суммы должны не просто компенсировать инфляцию, а сделать нарушения экономически невыгодными. Более строгие санкции предусмотрены за нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей — например, за неочищенные крыши или отсутствие ограждений при земляных работах.

Отдельное внимание уделено повторным нарушениям. По данным за 2022−2025 годы, количество постановлений за повторные правонарушения по отдельным статьям выросло в разы — до 35 раз по некоторым позициям. Многие компании воспринимают штрафы как рабочие издержки. Усиление санкций должно изменить эту практику.

Кроме того, региональную жилищную инспекцию наделят дополнительными полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел по большинству нарушений в сфере благоустройства.

Авторы проекта считают, что изменения помогут повысить безопасность, снизить количество происшествий и навести порядок в городах и районах области.

Напомним, в марте о возможном ужесточении ответственности за неубранные снег и наледь на крышах сообщил мэр Нижнего Новгороде Юрий Шалабаев.