Карантин по бешенству сняли еще в двух нижегородских селах

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В Нижегородской области сняли карантин по бешенству еще в двух населенных пунктах. Об этом говорится в указе губернатора, размещенном на официальном сайте правовой информации.
С 17 июля ограничительные меры отменены в селах Починки и Наруксово Починковского округа. Они были введены в апреле 2026 года.
Ранее в июле карантин перестал действовать еще в четырех населенных пунктах региона — в селах Борисовка Сергачского округа и Большое Андосово Пильнинского округа, деревне Кряжи Павловского округа, а также в сельском поселке Кудьма Нижнего Новгорода.
Также сообщалось об установлении карантина по африканской чуме свиней в Ковернинском округе — на территории охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Геолог».
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