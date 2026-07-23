Карантин по бешенству сняли еще в двух нижегородских селах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области сняли карантин по бешенству еще в двух населенных пунктах. Об этом говорится в указе губернатора, размещенном на официальном сайте правовой информации.

С 17 июля ограничительные меры отменены в селах Починки и Наруксово Починковского округа. Они были введены в апреле 2026 года.

Ранее в июле карантин перестал действовать еще в четырех населенных пунктах региона — в селах Борисовка Сергачского округа и Большое Андосово Пильнинского округа, деревне Кряжи Павловского округа, а также в сельском поселке Кудьма Нижнего Новгорода.

Также сообщалось об установлении карантина по африканской чуме свиней в Ковернинском округе — на территории охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Геолог».