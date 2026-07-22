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Карантин по бешенству сняли в 4 населенных пунктах Нижегородской области

22 июля 2026 09:15 Общество
Карантин по бешенству сняли в четырех населенных пунктах Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области отменен карантин по бешенству в четырех населенных пунктах. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном сайте правовой информации.

С 14 июля ограничения сняты на территориях сел Борисовка Сергачского округа и Большое Андосово Пильнинского округа.

А также в деревне Кряжи Павловского округа и сельском поселке Кудьма.

Ранее сообщалось, что лисицы остаются основным природным источником бешенства в регионе. На них приходится более 40% всех зарегистрированных случаев заболевания. Кроме того, в 90% эпизодов заражения домашних животных фиксировался их контакт с лисами.

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Теги:
Бешенство Животные Карантин
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