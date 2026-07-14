Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI Спорт

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Футболист ФК «Нижний Новгород» Мамаду Майга заявил, что не считает команду главным фаворитом нового сезона Лиги PARI. Об этом он рассказал Metaratings.ru.

Напомним, в первом матче сезона «НН» одержал уверенную победу над «Ротором» со счетом 4:2. Многие эксперты называют команду одним из главных претендентов на победу в турнире.

Майга отметил, что первый успешный матч не должен становиться поводом для излишней уверенности. По словам полузащитника, впереди у команды длинный сезон, а каждый соперник требует серьезного отношения.

«Я не согласен с их мнением. Не нужно ловить эйфорию после первого выигранного матча. Надо в каждой игре стараться и делать свой максимум. Потому что чемпионат длинный, нужно серьёзно подходить к каждому матчу и уважать каждого соперника, не смотреть на них свысока», — сказал футболист.

Во втором туре 19 июля нижегородцы сыграют на выезде с «КамАЗом».

Ранее сообщалось, что защитник Хуан Кастильо расторг контракт с ФК «Нижний Новгород».