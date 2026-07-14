"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 июля 2026 12:04
Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI
13 июля 2026 17:47
Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»
13 июля 2026 14:14
ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду
13 июля 2026 10:39
Нижегородское «Торпедо» подарило именные джерси Бузовой и группе Uma2rman
13 июля 2026 10:29
Евгений Люлин: «„Химик“ уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице»
13 июля 2026 09:26
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в первом матче сезона
12 июля 2026 11:43
Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»
11 июля 2026 14:21
«Пари НН» вернул прежнее название и сменил учредителя
11 июля 2026 12:31
«Пари НН» подписал двух игроков на три года
11 июля 2026 11:32
Два нападающих системы «Торпедо» продолжат карьеру в «Дизеле»
Спорт

Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI

14 июля 2026 12:04 Спорт
Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Футболист ФК «Нижний Новгород» Мамаду Майга заявил, что не считает команду главным фаворитом нового сезона Лиги PARI. Об этом он рассказал Metaratings.ru.

Напомним, в первом матче сезона «НН» одержал уверенную победу над «Ротором» со счетом 4:2. Многие эксперты называют команду одним из главных претендентов на победу в турнире.

Майга отметил, что первый успешный матч не должен становиться поводом для излишней уверенности. По словам полузащитника, впереди у команды длинный сезон, а каждый соперник требует серьезного отношения.

«Я не согласен с их мнением. Не нужно ловить эйфорию после первого выигранного матча. Надо в каждой игре стараться и делать свой максимум. Потому что чемпионат длинный, нужно серьёзно подходить к каждому матчу и уважать каждого соперника, не смотреть на них свысока», — сказал футболист.

Во втором туре 19 июля нижегородцы сыграют на выезде с «КамАЗом».

Ранее сообщалось, что защитник Хуан Кастильо расторг контракт с ФК «Нижний Новгород».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 14:14
ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду
12 июля 2026 11:43
Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»
11 июля 2026 14:21
«Пари НН» вернул прежнее название и сменил учредителя
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных