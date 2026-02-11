Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 февраля 2026 17:26Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
11 февраля 2026 09:15Футзалисты "Торпедо" разгромили "Норильский никель"
10 февраля 2026 20:53Нижегородское "Торпедо" уступило "Ладе" со счетом 1:3
10 февраля 2026 13:48Стартовал конкурс социнициатив в рамках благотворительного полумарафона "Беги, герой!"
10 февраля 2026 11:00Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
10 февраля 2026 10:37Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
10 февраля 2026 09:20Вратарь Дмитрий Шугаев принес "Торпедо-Горький" сухую победу над "Соколом"
09 февраля 2026 18:06Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026"
09 февраля 2026 09:46Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 18:03Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ
Спорт

Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"

11 февраля 2026 17:26 Спорт
Нападающий Пари НН Хуан Боселли продолжит карьеру в Краснодаре

Фото: ФК "Пари НН"

Уругвайский нападающий Хуан Боселли продолжит карьеру в составе действующего чемпиона России. Переход игрока в "Краснодар" подтвердил нижегородский клуб.

Разговоры о возможном уходе футболиста появились ещё летом 2025 года. Тогда бывший генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опровергал информацию о трансфере, подчеркивая, что сам футболист не выражал намерения покидать команду.  

Позднее экс-спортивный директор клуба Александр Удальцов сообщал, что поступавшие предложения не удовлетворили все стороны, поэтому было решено, что Боселли доиграет сезон в Нижнем Новгороде.  

Однако осенью стало известно, что нападающий не планирует продлевать контракт и рассчитывает перейти в более амбициозный клуб. В конце декабря 2025 года "Пари НН" предложил игроку новое соглашение, а сам Боселли присоединился к команде на зимних сборах в Турции. Но до закрытия трансферного окна футболист все-таки сменил клубную прописку.

Боселли выступал за нижегородский клуб с сентября 2023 года. За два с половиной сезона он провёл 75 матчей, забил 24 мяча и сделал четыре результативные передачи. Уругваец занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Пари НН".  

"ФК "Пари НН" выражает благодарность футболисту за профессионализм, вклад и самоотдачу, которые он продемонстрировал в Нижнем Новгороде. Желаем Боссу успехов на новом этапе карьеры и достижения всех поставленных целей. Мы гордимся тем, что ты был частью нашей команды!" — говорится в заявлении клуба.

"Краснодар" подписал Боселли до конца июня 2028 года. Игрок уже присоединился к новой команде в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Валерий Царукян перешел грозненский "Ахмат" на правах аренды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 14:50ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных