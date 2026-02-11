Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Уругвайский нападающий Хуан Боселли продолжит карьеру в составе действующего чемпиона России. Переход игрока в "Краснодар" подтвердил нижегородский клуб.

Разговоры о возможном уходе футболиста появились ещё летом 2025 года. Тогда бывший генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опровергал информацию о трансфере, подчеркивая, что сам футболист не выражал намерения покидать команду.

Позднее экс-спортивный директор клуба Александр Удальцов сообщал, что поступавшие предложения не удовлетворили все стороны, поэтому было решено, что Боселли доиграет сезон в Нижнем Новгороде.

Однако осенью стало известно, что нападающий не планирует продлевать контракт и рассчитывает перейти в более амбициозный клуб. В конце декабря 2025 года "Пари НН" предложил игроку новое соглашение, а сам Боселли присоединился к команде на зимних сборах в Турции. Но до закрытия трансферного окна футболист все-таки сменил клубную прописку.

Боселли выступал за нижегородский клуб с сентября 2023 года. За два с половиной сезона он провёл 75 матчей, забил 24 мяча и сделал четыре результативные передачи. Уругваец занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Пари НН".

"ФК "Пари НН" выражает благодарность футболисту за профессионализм, вклад и самоотдачу, которые он продемонстрировал в Нижнем Новгороде. Желаем Боссу успехов на новом этапе карьеры и достижения всех поставленных целей. Мы гордимся тем, что ты был частью нашей команды!" — говорится в заявлении клуба.

"Краснодар" подписал Боселли до конца июня 2028 года. Игрок уже присоединился к новой команде в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Валерий Царукян перешел грозненский "Ахмат" на правах аренды.