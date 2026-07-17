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Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»

17 июля 2026 12:40 Спорт
Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о переходе 20-летнего полузащитника Арсения Ефремова. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

При этом нижегородская команда сохранила за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

Уроженец Тульской области прошел подготовку в академии ПФК ЦСКА, где выступал за команды «красно-синих» и становился победителем ЮФЛ-2 и ЮФЛ-1.

В начале 2024 года полузащитник присоединился к системе ФК «НН». В составе клуба он играл в Молодежной футбольной лиге, а в сезоне 2025 был капитаном и одним из лидеров команды «НН»-М.

За 25 матчей в прошлом сезоне Ефремов отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» на выход в РПЛ.

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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