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Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»

23 июля 2026 18:00 Спорт
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Полузащитник Владислав Карапузов покидает «Нижний Новгород». Нижегородский и екатеринбургский клубы договорились о переходе прав на футболиста, сообщили в пресс-службе команды.

Сезон 2026/2027 26-летний игрок проведет в составе «Урала» на правах аренды.

Напомним, Карапузов присоединился к ФК «НН» летом 2023 года. Сначала он выступал за команду на правах аренды, после чего подписал полноценный трехлетний контракт.

За нижегородский клуб футболист провел 46 матчей.

Минувший сезон Карапузов также отыграл в аренде в «Урале». В составе екатеринбургской команды он принял участие в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Старт» объявил об уходе сразу четырех игроков.

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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