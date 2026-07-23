Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале» Спорт

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Полузащитник Владислав Карапузов покидает «Нижний Новгород». Нижегородский и екатеринбургский клубы договорились о переходе прав на футболиста, сообщили в пресс-службе команды.

Сезон 2026/2027 26-летний игрок проведет в составе «Урала» на правах аренды.

Напомним, Карапузов присоединился к ФК «НН» летом 2023 года. Сначала он выступал за команду на правах аренды, после чего подписал полноценный трехлетний контракт.

За нижегородский клуб футболист провел 46 матчей.

Минувший сезон Карапузов также отыграл в аренде в «Урале». В составе екатеринбургской команды он принял участие в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Старт» объявил об уходе сразу четырех игроков.