Девять человек будут судить группу за аферы со страховками в Нижнем Новгороде Происшествия

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В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которых обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами. Материалы переданы в Канавинский районный суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



По версии следствия, обвиняемые устраивали фиктивные ДТП, а затем обращались в страховые компании за компенсацией. При этом они предоставляли ложные сведения об обстоятельствах аварий, чтобы получить страховые выплаты.

Группа действовала с конца ноября 2019 года по сентябрь 2022 года. За это время ее участники в различных составах совершили 24 тяжких преступления на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.



Как считают следователи, таким способом обвиняемые незаконно получили более 8,5 млн рублей. Эти деньги они распределяли между собой и тратили на личные нужды, причинив страховым организациям ущерб на указанную сумму.



По данным правоохранителей, двое предполагаемых организаторов покупали автомобили для постановочных аварий и находили водителей, на которых оформляли эти машины. Чаще всего в качестве «виновников» использовали «ГАЗели», автомобили «ГАЗ» и другой грузовой транспорт. Они же распределяли роли между участниками и координировали их действия.



К схеме были привлечены еще 24 человека. В отношении этих фигурантов уголовное дело было направлено в суд ранее.



Девять фигурантов обвиняются по части 4 статьи 159.5 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.



Кроме того, уголовное дело в отношении одной из предполагаемых соучастниц, выделенное в отдельное производство, также направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде раскрыли мошенничество на 37 млн рублей при реконструкции трамвайного депо.