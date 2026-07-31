Еще один прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург Общество

Фото: Александр Воложанин

Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом этим летом будет курсировать дополнительный прямой поезд №295/296. Его назначили на отдельные даты июля и августа, сообщили в Telegram-канале ФПК.

Ближайший рейс из Нижнего Новгорода отправится 31 июля в 14:42. В обратном направлении поезд выйдет из Санкт-Петербурга 1 августа в 17:59.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и розетками у каждого места. В некоторых вагонах также можно будет путешествовать с домашними животными.

По пути следования поезд будет останавливаться во Владимире, Москве, Твери и Бологом.

Ранее напрямую между Нижним Новгородом и северной столицей ходил только фирменный поезд №59 «Волга». Он продолжит работать на маршруте.

Ранее сообщалось, что поезд Нижний Новгород — Сириус станет ежедневным с 1 октября.