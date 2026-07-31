Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 июля 2026 17:47
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа
31 июля 2026 11:22
Эксклюзив
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»
29 июля 2026 10:05
Эксклюзив
Копия «Ласточкиного гнезда» появится в Арзамасе
28 июля 2026 15:32
Эксклюзив
Инвестор построит гостиницу за 300 млн рублей около Мызинского моста
28 июля 2026 12:18
Четыре старинных дома продают в Нижнем Новгороде и Арзамасе за 35 млн
27 июля 2026 13:06
«Тяжелее, чем в прошлом году»: жена Глеба Никитина о том, как переплыла Волгу
27 июля 2026 10:46
Проект благоустройства турмаршрута в Чкаловске оценили в 1,1 млн рублей
24 июля 2026 19:18
Слет молодых литераторов впервые пройдет в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 17:17
Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции
24 июля 2026 14:22
Нижегородская группа «АнтигонА» рассказала о пути в рок-музыке длиною в 30 лет
Культура и отдых

Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа

31 июля 2026 17:47 Культура и отдых
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа

Фото: МАХ-канал Юрия Шалабаева

Новый аттракцион начнет работать в Автозаводском парке. 20-метровая цепочная карусель откроется в городке развлечений «Ретропарк».

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем МАХ-канале, покататься на карусели смогут взрослые и дети старше 10 лет. Один сеанс длится шесть минут.

Во время катания кресла будут вращаться вокруг высокой башни и одновременно плавно подниматься над землей, создавая ощущение полета. Всего аттракцион рассчитан на 12 пассажирских мест.

Напомним, в парке планируется провести реконструкцию. Подготовка проекта благоустройства Автозаводского парка началась еще в 2023 году, завершить работы планировалось к 2026 году.

В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявил, что комплексное благоустройство Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана, однако власти продолжают поиск подходящего источника и механизма финансирования. Также планировалось строительство новых объектов водоснабжения.

Перед началом сезона 2026 фонтан в Автозаводском парке прошел косметический ремонт.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Благоустройство Парки
Поделиться:
Новости по теме
27 июля 2026 10:00
Эксклюзив
Новая школа на 1000 мест на Бору откроет двери 1 сентября
24 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе
24 июля 2026 17:17
Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных