Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа Культура и отдых

Фото: МАХ-канал Юрия Шалабаева

Новый аттракцион начнет работать в Автозаводском парке. 20-метровая цепочная карусель откроется в городке развлечений «Ретропарк».

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем МАХ-канале, покататься на карусели смогут взрослые и дети старше 10 лет. Один сеанс длится шесть минут.

Во время катания кресла будут вращаться вокруг высокой башни и одновременно плавно подниматься над землей, создавая ощущение полета. Всего аттракцион рассчитан на 12 пассажирских мест.

Напомним, в парке планируется провести реконструкцию. Подготовка проекта благоустройства Автозаводского парка началась еще в 2023 году, завершить работы планировалось к 2026 году.

В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявил, что комплексное благоустройство Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана, однако власти продолжают поиск подходящего источника и механизма финансирования. Также планировалось строительство новых объектов водоснабжения.

Перед началом сезона 2026 фонтан в Автозаводском парке прошел косметический ремонт.