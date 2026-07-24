Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции Культура и отдых

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Дом-музей Валерия Чкалова в Чкаловске снова принимает гостей после масштабной реконструкции. Обновление приурочили к 90-летию легендарного перелета по маршруту Москва — остров Удд в Охотском море, который позже назвали в честь знаменитого летчика, написал в своем MAX-канале губернатор Глеб Никитин.

Обновленный музей находится в доме, который в 1896 году построил отец будущего летчика. Это объект культурного наследия федерального значения, который впервые за несколько десятилетий прошел масштабную реставрацию.

Во время работ специалисты привели в порядок фасад и интерьеры, обновили экспозицию и увеличили музейное пространство на 70 квадратных метров.

Кроме того, для посетителей впервые открыли новые помещения, а в залах появились интерактивные элементы.

Глава региона напомнил, что в 1936 году экипаж самолета АНТ-25 во главе с Валерием Чкаловым установил мировой рекорд дальности. Летчики преодолели без посадки 9374 километра за 56 часов 20 минут, несмотря на сложнейшие погодные условия в Заполярье.

За этот подвиг Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков получили звания Героев Советского Союза. А уже через год этот же экипаж совершил еще один исторический беспосадочный перелет — из СССР в США через Северный полюс.



Глеб Никитин пригласил жителей и гостей региона побывать в обновленном музее, особенно вместе с детьми.

«Когда буду в Чкаловске, и сам первым делом отправлюсь в обновленный музей — жду этого с нетерпением!» — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что благоустройство исторического двора началось в Литературном музее имени Горького.