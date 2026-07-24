Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 июля 2026 17:17
Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции
24 июля 2026 14:22
Нижегородская группа «АнтигонА» рассказала о пути в рок-музыке длиною в 30 лет
23 июля 2026 18:30
Советское панно «Водный мир» восстановили в ННГАСУ
23 июля 2026 16:55
Полеты на воздушных шарах отменили в Нижнем Новгороде
23 июля 2026 16:34
Исследование ВТБ, Литрес и «Читай-города»: две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг
23 июля 2026 07:26
Эксклюзив
Центр культуры и досуга в Березовой Пойме построят к 2027 году
22 июля 2026 14:02
Глеб Никитин обсудил подготовку к празднованию 650-летия поселка Большое Мурашкино
22 июля 2026 09:50
Единую охранную зону установили возле восьми ОКН в центре Нижнего Новгорода
22 июля 2026 09:33
Культовое арт-кафе «Буфет» закрывается в Нижнем Новгороде
21 июля 2026 19:36
Новый автомобильный турмаршрут запустят к 650-летию Большого Мурашкина
Культура и отдых

Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции

24 июля 2026 17:17 Культура и отдых
Дом-музей Валерия Чкалова открылся в Чкаловске после масштабной реконструкции

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Дом-музей Валерия Чкалова в Чкаловске снова принимает гостей после масштабной реконструкции. Обновление приурочили к 90-летию легендарного перелета по маршруту Москва — остров Удд в Охотском море, который позже назвали в честь знаменитого летчика, написал в своем MAX-канале губернатор Глеб Никитин.

Обновленный музей находится в доме, который в 1896 году построил отец будущего летчика. Это объект культурного наследия федерального значения, который впервые за несколько десятилетий прошел масштабную реставрацию.

Во время работ специалисты привели в порядок фасад и интерьеры, обновили экспозицию и увеличили музейное пространство на 70 квадратных метров.

Кроме того, для посетителей впервые открыли новые помещения, а в залах появились интерактивные элементы.

Глава региона напомнил, что в 1936 году экипаж самолета АНТ-25 во главе с Валерием Чкаловым установил мировой рекорд дальности. Летчики преодолели без посадки 9374 километра за 56 часов 20 минут, несмотря на сложнейшие погодные условия в Заполярье.

За этот подвиг Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков получили звания Героев Советского Союза. А уже через год этот же экипаж совершил еще один исторический беспосадочный перелет — из СССР в США через Северный полюс.

Глеб Никитин пригласил жителей и гостей региона побывать в обновленном музее, особенно вместе с детьми.

«Когда буду в Чкаловске, и сам первым делом отправлюсь в обновленный музей — жду этого с нетерпением!» — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что благоустройство исторического двора началось в Литературном музее имени Горького.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Чкаловск
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2026 12:14
Коромыслову башню Нижегородского кремля превратят в музей после реставрации
11 июня 2026 20:16
Эксклюзив
Более 100 лет под паркетом: в Нижнем Новгороде показали клад купцов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных