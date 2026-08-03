Житель Арзамаса чуть не зарезал соседей из-за жалоб на громкую музыку Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

30-летний житель Арзамаса грозился зарезать соседей после замечания из-за громкой музыки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел вечером 12 апреля в одной из квартир 11-го микрорайона. Мужчина распивал алкоголь вместе со своей знакомой. У них громко играла музыка. Проживающая по соседству семейная пара припросила их сделать музыку тише. Замечание вывело мужчину из себя. Он схватил нож и стал размахивать им, угрожая убийством.

Соседи позвонили в полицию. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Их потом объединили в одно производство.

Правоохранители установили, что мужчину ранее привлекали за кражи, угон машины и побои средней степени тяжести. В рамках нового уголовного дела фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Скоро он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что 78-летний житель Гагинского округа жестоко расправился со своим знакомым в ходе пьяной ссоры. Труп он обернул в мешок и закопал у себя на участке.