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Спорт

На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой

14 июля 2026 18:00 Спорт
На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой

Фото: «Volga Арена» / VK

На нижегородской «Volga Арене» стартовал один из ключевых этапов подготовки ледовой площадки. На арене приступили к покраске охлаждающей плиты, которая станет основой для будущего ледового покрытия.

Как сообщили в соцсетях арены, чтобы лед получился прозрачным, прочным и гладким, воду перед заливкой тщательно очищают с помощью системы обратного осмоса. Она удаляет примеси, соли и минералы, благодаря чему в покрытии не появляются пузырьки воздуха и микротрещины.

Подготовка ледовой площадки считается одним из самых сложных технологических процессов. Покраску выполняют на самом первом тонком слое льда.

Затем наносят разметку, укладывают рекламные ленты и баннеры, после чего начинается основная заливка. Чистую воду наносят слой за слоем, постепенно увеличивая прочность покрытия.

Ранее сообщалось, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» рассчитывает начать работу на новой «Volga Арене» уже в августе.

Первый матч (0+) на новой арене планируется 14 августа против московского «Динамо» без зрителей.

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Теги:
Volga Арена ХК "Торпедо" Хоккей
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