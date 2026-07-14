На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой

Фото:
На нижегородской «Volga Арене» стартовал один из ключевых этапов подготовки ледовой площадки. На арене приступили к покраске охлаждающей плиты, которая станет основой для будущего ледового покрытия.
Как сообщили в соцсетях арены, чтобы лед получился прозрачным, прочным и гладким, воду перед заливкой тщательно очищают с помощью системы обратного осмоса. Она удаляет примеси, соли и минералы, благодаря чему в покрытии не появляются пузырьки воздуха и микротрещины.
Подготовка ледовой площадки считается одним из самых сложных технологических процессов. Покраску выполняют на самом первом тонком слое льда.
Затем наносят разметку, укладывают рекламные ленты и баннеры, после чего начинается основная заливка. Чистую воду наносят слой за слоем, постепенно увеличивая прочность покрытия.
Ранее сообщалось, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» рассчитывает начать работу на новой «Volga Арене» уже в августе.
Первый матч (0+) на новой арене планируется 14 августа против московского «Динамо» без зрителей.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+