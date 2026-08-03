Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
03 августа 2026 13:44
Эн+ и НГХМ дарят нижегородцам встречу с сокровищами мировой культуры
01 августа 2026 11:07
20 полотен из Третьяковки выставили в НГХМ к 250-летию Александра Ступина
29 июля 2026 08:02
Аглая Тарасова примет участие в фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде
23 июля 2026 17:19
В Нижнем Новгороде обсудят, как сделать российские технологии конкурентоспособными
22 июля 2026 16:25
Артист отбора «Музконтент ПФКИ» Ника Терентьева выступит на фестивале «Музыка балконов»
20 июля 2026 11:20
Группа «Три дня дождя» всё же выступит в Нижнем Новгороде после скандала
16 июля 2026 15:39
Объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде
16 июля 2026 09:00
Ночные сеансы стартуют в нижегородском планетарии имени Гречко
10 июля 2026 18:33
Фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце: что интересного ждет гостей
10 июля 2026 17:11
VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде: гид по фестивалю
Афиша

Эн+ и НГХМ дарят нижегородцам встречу с сокровищами мировой культуры

03 августа 2026 13:44 Афиша
Эн+ и НГХМ дарят нижегородцам встречу с сокровищами мировой культуры

Фото: пресс-служба Эн+

15 августа, в День города, вход на постоянную экспозицию и все действующие выставочные проекты в корпусе НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корп. 3) будет бесплатным для всех жителей и гостей Нижнего Новгорода. Акция проводится при поддержке энергетического холдинга Эн+.

«Поддержка культуры и искусства — важная часть социальной ответственности холдинга Эн+. Мы рады предоставить нижегородцам уникальную возможность познакомиться с бесценными произведениями национального наследия. Это наш подарок Нижнему Новгороду и его жителям в честь Дня города и 95-летия Автозаводской ТЭЦ — предприятия, которое, как и искусство, создает энергию для жизни», — отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

«Меценатство всегда было неразрывно связано с культурой, и мы искренне благодарны компании Эн+ за этот подарок нижегородцам. Приглашаем всех жителей и гостей города провести этот праздничный день в музее, открыв для себя богатейшее наследие русского искусства», — отметил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

В этот день для посетителей одновременно будут доступны три крупных выставочных проекта, охватывающих ключевые этапы отечественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На первом этаже представлена масштабная экспозиция «Арзамасская академия», приуроченная к 250-летию А.В. Ступина — основателя первой в России частной художественной школы в провинции.

Выставка реализована при партнерстве с Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств и Арзамасским историко-художественным музеем. Центральное произведение проекта — знаменитое полотно Василия Перова «Охотники на привале» (воспитанника ступинской школы), которое практически не покидает стен Третьяковской галереи. Для нижегородской публики эта работа демонстрируется впервые.

На втором этаже размещен выставочный проект «Айвазовский и романтический пейзаж», где гости смогут увидеть подлинные произведения прославленного мариниста Ивана Айвазовского и его современников, работавших в жанре романтического пейзажа.

На третьем этаже работает одна из самых ярких экспозиций сезона — «Северное солнце», посвященная искусству золотного шитья. Проект, подготовленный совместно с музеем-заповедником «Царское Село», Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем и НГХМ, прослеживает эволюцию ремесла от украшения крестьянского быта до изысканных изделий для императорского двора.

Кроме того, для посетителей будут открыты залы постоянной экспозиции НГХМ с такими шедеврами, как «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Гадающая Светлана» Карла Брюллова. Гости смогут увидеть легендарное двустороннее полотно Бориса Кустодиева «Русская Венера», а также монументальную работу Николая Кошелева «Снятие со креста» (размер — 3,5×2,8 м) и многие другие произведения из богатейшего собрания музея. Среди уникальных экспонатов — флоральный этюд «Веточка незабудок в вазочке», исполненный мастерами фирмы «Фаберже» на рубеже XIX — XX веков и 25-килограммовое напрестольное Евангелие, оклад которого представляет собой яркий пример ювелирного искусства русского барокко.

Справка:

Нижегородский государственный художественный музей — один из старейших и крупнейших региональных художественных музеев России. Собрание музея насчитывает около 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Экспозиция в Доме губернатора — это самая полная в собрании музея коллекция, представляющая русское искусство от древнерусской иконописи до шедевров Серебряного века. В залах представлены полотна выдающихся мастеров: К. Брюллова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, В. Серова, Б. Кустодиева и других классиков отечественной живописи.

Энергетический холдинг Эн+ в Нижнем Новгороде представляет группа компаний «Эн+ Тепло Волга». Предприятия обеспечивают теплом, горячей водой и электроэнергией более 400 тысяч нижегородцев и более 2800 зданий. В 2026 году одна из первых теплоэлектростанций в стране — Автозаводская ТЭЦ (входит в «Эн+ Тепло Волга») отмечает 95-летие.

12+

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музей НГХМ Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных