Эн+ и НГХМ дарят нижегородцам встречу с сокровищами мировой культуры Афиша

Фото: пресс-служба Эн+

15 августа, в День города, вход на постоянную экспозицию и все действующие выставочные проекты в корпусе НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корп. 3) будет бесплатным для всех жителей и гостей Нижнего Новгорода. Акция проводится при поддержке энергетического холдинга Эн+.

«Поддержка культуры и искусства — важная часть социальной ответственности холдинга Эн+. Мы рады предоставить нижегородцам уникальную возможность познакомиться с бесценными произведениями национального наследия. Это наш подарок Нижнему Новгороду и его жителям в честь Дня города и 95-летия Автозаводской ТЭЦ — предприятия, которое, как и искусство, создает энергию для жизни», — отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

«Меценатство всегда было неразрывно связано с культурой, и мы искренне благодарны компании Эн+ за этот подарок нижегородцам. Приглашаем всех жителей и гостей города провести этот праздничный день в музее, открыв для себя богатейшее наследие русского искусства», — отметил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

В этот день для посетителей одновременно будут доступны три крупных выставочных проекта, охватывающих ключевые этапы отечественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На первом этаже представлена масштабная экспозиция «Арзамасская академия», приуроченная к 250-летию А.В. Ступина — основателя первой в России частной художественной школы в провинции.

Выставка реализована при партнерстве с Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств и Арзамасским историко-художественным музеем. Центральное произведение проекта — знаменитое полотно Василия Перова «Охотники на привале» (воспитанника ступинской школы), которое практически не покидает стен Третьяковской галереи. Для нижегородской публики эта работа демонстрируется впервые.

На втором этаже размещен выставочный проект «Айвазовский и романтический пейзаж», где гости смогут увидеть подлинные произведения прославленного мариниста Ивана Айвазовского и его современников, работавших в жанре романтического пейзажа.

На третьем этаже работает одна из самых ярких экспозиций сезона — «Северное солнце», посвященная искусству золотного шитья. Проект, подготовленный совместно с музеем-заповедником «Царское Село», Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем и НГХМ, прослеживает эволюцию ремесла от украшения крестьянского быта до изысканных изделий для императорского двора.

Кроме того, для посетителей будут открыты залы постоянной экспозиции НГХМ с такими шедеврами, как «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Гадающая Светлана» Карла Брюллова. Гости смогут увидеть легендарное двустороннее полотно Бориса Кустодиева «Русская Венера», а также монументальную работу Николая Кошелева «Снятие со креста» (размер — 3,5×2,8 м) и многие другие произведения из богатейшего собрания музея. Среди уникальных экспонатов — флоральный этюд «Веточка незабудок в вазочке», исполненный мастерами фирмы «Фаберже» на рубеже XIX — XX веков и 25-килограммовое напрестольное Евангелие, оклад которого представляет собой яркий пример ювелирного искусства русского барокко.



Справка:

Нижегородский государственный художественный музей — один из старейших и крупнейших региональных художественных музеев России. Собрание музея насчитывает около 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Экспозиция в Доме губернатора — это самая полная в собрании музея коллекция, представляющая русское искусство от древнерусской иконописи до шедевров Серебряного века. В залах представлены полотна выдающихся мастеров: К. Брюллова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, В. Серова, Б. Кустодиева и других классиков отечественной живописи.



Энергетический холдинг Эн+ в Нижнем Новгороде представляет группа компаний «Эн+ Тепло Волга». Предприятия обеспечивают теплом, горячей водой и электроэнергией более 400 тысяч нижегородцев и более 2800 зданий. В 2026 году одна из первых теплоэлектростанций в стране — Автозаводская ТЭЦ (входит в «Эн+ Тепло Волга») отмечает 95-летие.

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