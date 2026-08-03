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Общество

Нижегородские предприниматели приглашаются на семинар по маркировке игрушек через «Честный знак»

03 августа 2026 17:28 Общество
Нижегородские предприниматели приглашаются на семинар по маркировке игрушек через «Честный знак»

Фото: Антонина Звонкова, региональный центр "Мой бизнес"

13 августа на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде состоится обучающий семинар «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп». Мероприятие организовано областным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с региональным центром помощи «Честный знак».

«Обучение предпринимателей работе с системой маркировки „Честный знак“ проводится на постоянной основе. Для представителей бизнеса организуются вебинары с участием экспертов системы, а также очные встречи при поддержке специалистов минпрома Нижегородской области и центра помощи „Честный знак“. На ближайшей встрече региональные предприниматели смогут получить актуальную информацию о принципах работы системы и правилах работы с кодами маркировки. Кроме того, на мероприятии представители бизнеса смогут лично пообщаться с экспертами», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

На семинаре выступят представители областного минпрома, регионального центра помощи «Честный знак» и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. В рамках мероприятия эксперты подробно разберут алгоритм маркировки товаров и вопросы ответственности за нарушения. В завершение встречи специалисты проведут консультацию для предпринимателей.

Семинар пройдет 13 августа в 11:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (технопарк «Анкудиновка»). К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, а также физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности.

Участие в семинаре бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо до 10 августа пройти предварительную регистрацию по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a54b0ac5056900033f39ff8.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
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