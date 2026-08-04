Мем «6−7», блокировки VPN и бензин: названы главные тревоги россиян в 2026 году Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Неожиданный лидер появился в рейтинге тревог россиян за второй квартал 2026 года. Им стал подростковый мем «6−7» (six seven), который оказался самой «приживаемой» темой в соцсетях. Об этом говорится в исследовании «Национальный индекс тревожностей. КРОС».

Индекс приживаемости показывает, какие темы не просто появляются в информационном поле, а активно распространяются среди пользователей соцсетей. По итогам апреля-июня 2026 года мем «6−7» набрал 8,24 балла и занял первое место в этом рейтинге.

Обсуждение мема в соцсетях более чем в восемь раз превышало его упоминания в СМИ. При этом по уровню распространения тема обошла даже такие резонансные вопросы, как топливный кризис и ограничения цифровых сервисов.

Авторы исследования отмечают, что молодежные интернет-тренды и необычные субкультуры регулярно становятся частью общественных тревог. Ранее в рейтингах появлялись темы «ЧВК Редан», квадроберов и фурри.

В тройку самых «прижившихся» тревог также вошли блокировки VPN и цифровых сервисов, а также отключения мобильного интернета. Третье место занял топливный кризис.

При этом по суммарному индексу, который учитывает общее присутствие темы в СМИ и соцсетях, лидером стал топливный кризис — 1210,51. Вторую строчку заняли цифровые ограничения, а атаки дронов и диверсии вошли в тройку самых обсуждаемых тревог.

Еще одной заметной темой стали события вокруг Крыма. Возможная изоляция полуострова заняла четвертое место сразу в двух рейтингах — по индексу приживаемости и суммарному индексу.

В топ тревог также вошли слухи об изъятии вкладов. Тема заняла пятую строчку по индексу приживаемости с показателем 2,40, опередив обсуждения возможной подготовки Запада к войне с Россией.

Не теряют актуальности и опасения из-за клещей. Эта тема второй квартал подряд остается среди десяти главных тревог россиян. Более того, по индексу приживаемости она обошла атаки дронов: клещи заняли седьмое место с показателем 1,89, а дроны — восьмое с 1,72.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород признан самым быстрым городом России по времени в пути до работы.