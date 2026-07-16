Google Play удалил приложения VK и мессенджер «Макс» Общество

Приложения VK и мессенджер «Макс» исчезли из магазина Google Play и больше не доступны для скачивания. Об этом сообщили в компании VK.

При этом для пользователей, у которых приложения уже установлены, ничего не изменилось.

Сервисы продолжают работать без ограничений: обновления остаются доступными, а пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках продолжают приходить.



Теперь скачать VK и «Макс» можно через альтернативные магазины приложений, включая RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки для Android.



Некоторые пользователи сообщают, что приложения исчезли и из Huawei AppGallery.



В начале июня, из App Store были удалены ряд сервисов VК, а также «Макс».