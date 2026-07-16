Google Play удалил приложения VK и мессенджер «Макс»

Приложения VK и мессенджер «Макс» исчезли из магазина Google Play и больше не доступны для скачивания. Об этом сообщили в компании VK.
При этом для пользователей, у которых приложения уже установлены, ничего не изменилось.
Сервисы продолжают работать без ограничений: обновления остаются доступными, а пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках продолжают приходить.
Теперь скачать VK и «Макс» можно через альтернативные магазины приложений, включая RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки для Android.
Некоторые пользователи сообщают, что приложения исчезли и из Huawei AppGallery.
В начале июня, из App Store были удалены ряд сервисов VК, а также «Макс».
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