«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области

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Сеть АЗС «Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области и еще 12 регионах России.
Теперь водители могут заправляться в любом объеме — как в бак автомобиля, так и в канистру, пишет ТАСС.
Лимиты также отменены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.
Напомним, в Нижегородской области ограничения на продажу топлива действовали с 9 июля. Ранее на заправках «Газпромнефти» можно было приобрести не более 30 литров бензина в бак автомобиля и до 30 литров в канистру.
При этом система отпуска топлива «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает действовать. Однако после отмены лимитов очереди на заправках заметно сократились, а цены на бензин продолжают снижаться.
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