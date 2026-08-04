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«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области

04 августа 2026 13:35 Экономика
«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сеть АЗС «Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области и еще 12 регионах России.

Теперь водители могут заправляться в любом объеме — как в бак автомобиля, так и в канистру, пишет ТАСС.

Лимиты также отменены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.

Напомним, в Нижегородской области ограничения на продажу топлива действовали с 9 июля. Ранее на заправках «Газпромнефти» можно было приобрести не более 30 литров бензина в бак автомобиля и до 30 литров в канистру.

При этом система отпуска топлива «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает действовать. Однако после отмены лимитов очереди на заправках заметно сократились, а цены на бензин продолжают снижаться.

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Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
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