Система «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает работать Общество

Фото: Александр Воложанин

В конце прошлой недели нижегородцы стали отмечать улучшение ситуации на автозаправках. Очереди стали в разы меньше, время заправки местами сократилось до 15 минут. Редакция НИА «Нижний Новгород» узнала, отменят ли в ближайшее время систему «чет-нечет» на крупных сетевых АЗС.

Как нам сообщили в региональном министерстве энергетики, система отпуска топлива по четным и нечетным датам пока продолжает работать. Решения об отмене этого правила будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

Напомним, что ограничения по первой цифре госномера автомобиля действуют только на заправках «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти». При этом они не распространяются на транзитные транспортные средства и транспорт служб жизнеобеспечения (скорая помощь, коммунальная техника, транспорт ОПК и т. д.). Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Также сообщалось, что власти не ввели систему отпуска топлива по QR-кодам. Зато в регионе работает интерактивная карта наличия бензина на АЗС.