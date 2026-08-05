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Общество

«Евдокия» прошла первые 200 метров тоннеля нижегородского метро

05 августа 2026 11:24 Общество
«Евдокия» прошла первые 200 метров тоннеля нижегородского метро

Фото: MAX-канал «МетроНН»

Тоннелепроходческий щит «Евдокия», который прокладывает левый тоннель метро от улицы Горького к площади Свободы, преодолел отметку в 200 метров.

Как сообщили в MAX-канале «МетроНН», позади уже почти треть запланированного маршрута, который метрощит начал в мае.

Одним из ключевых этапов проходки стало прохождение участка рядом с историческим кварталом. Дома №123 и №127 на улице Горького ранее попали в зону влияния строительства метро.

Перед началом проходки их укрепили, чтобы обеспечить безопасное проведение работ. Специалисты успешно выполнили задачу, обогнув исторический квартал без отклонений от проекта.

Во время работ горнопроходчики смонтировали более 140 колец высокоточной железобетонной обделки.

Сейчас строительство продолжается в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее сообщалось, что второй метрощит «Алена» также начала проходку с улицы Горького в сторону площади Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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