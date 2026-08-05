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Общество

Дорожное движение у Московского вокзала в Нижнем Новгороде стало безопаснее

05 августа 2026 12:51 Общество
Дорожное движение у Московского вокзала в Нижнем Новгороде стало безопаснее

Фото: Александр Воложанин

Схему движения изменили рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде после трагической аварии, в которой погибла женщина. В городском дептрансе на запрос НИА «Нижний Новгород» сообщили, какие именно были корректировки и как они повлияли на ситуацию на привокзальной площади.

В 2025 году МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» разработало варианты локальной корректировки схем движения. Их рассмотрели на совместных совещаниях с участием структурных подразделений администрации города, регионального правительства, ГАИ и ГЖД. По итогам утвердили перечень первоочередных мероприятий на 2025 год.

В рамках новой схемы на площади Революции перенесли и установили дополнительные дорожные знаки. В районе Царского павильона расширили зоны высадки пассажиров автобусов за счет демонтажа ограждений. Остановку личного транспорта и такси дополнительно организовали напротив центрального входа в железнодорожный вокзал.

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» установило дополнительный стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это сделано для пресечения высадки пассажиров в неустановленных местах и в зоне остановки общественного транспорта.

На данный момент отмечается значительное сокращение числа нарушений, связанных с высадкой пассажиров легкового транспорта и такси у парапетного ограждения в районе остановочного пункта городского пассажирского транспорта «Площадь Революции», — отметили в департаменте.

Напомним, в феврале 2025 года рядом с Московским вокзалом произошло резонансное ДТП. Таксист высадил в неположенном месте 33-летнюю женщину. Она направилась через проезжую часть к зданию вокзала. В этот момент автобус ПАЗ начал движение от остановки и сбил ее. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Водитель такси был привлечен к административной ответственности.

Родственникам погибшей перевозчик выплатил 4,5 млн рублей компенсации морального вреда.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Вокзал ПДД
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