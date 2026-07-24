Почти 1,5 млрд рублей штрафов взыскали с нижегородских водителей за полгода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 1,5 млн постановлений о нарушениях ПДД вынесли камеры фотовидеофиксации в Нижегородской области за первые шесть месяцев 2026 года. Общая сумма штрафов составила более 1,387 млрд рублей. Об этом пишет ИА «НТА Приволжье» со ссылкой на и.о. директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Александра Бачурина.



Сейчас в области работают 548 комплексов автоматической фиксации нарушений. Большая часть из них — стационарные камеры. Они установлены на региональных, федеральных и местных дорогах, а также на участках с выделенными полосами для общественного транспорта.



В 2026 году впервые три комплекса появились на трассе М-12. Они работают сразу в двух направлениях — в сторону Казани и Москвы.



По словам Александра Бачурина, главная задача установки камер — контроль участков с повышенной аварийностью. По итогам 2025 года в регионе насчитывалось 86 таких мест, и сейчас все они оборудованы комплексами фотовидеофиксации.



Кроме того, в этом году система начала фиксировать новые виды нарушений. На 13 комплексах появилась возможность выявлять случаи непристегнутых ремней безопасности не только у водителей, но и у пассажиров. Также продолжается расширение сети камер, которые распознают использование телефона за рулем — сейчас таких комплексов 18.



За весь 2025 год в регионе было вынесено около 2,5 млн постановлений на сумму более 2,365 млрд рублей. По итогам 2026 года ожидается увеличение числа зафиксированных нарушений примерно до 3 млн.

Ранее сообщалось, что на старом Борском мосту после ремонта могут установить камеры автоматической фиксации скорости.