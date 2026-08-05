Остановку и стоянку машин запретят на Ванеева в Нижнем Новгороде

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На участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде изменят организацию дорожного движения. С 24 августа здесь введут запрет на остановку и стоянку транспорта, сообщили в городской администрации.
Ограничения введут на отрезке от улицы Юбилейной до дома №209 по улице Ванеева.
Как пояснили в мэрии, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств.
Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать новые правила при планировании поездок, выбирать места для парковки с учетом ограничений и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что ограничения движения транспорта на улице Малой Покровской продлили до 15 августа.
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