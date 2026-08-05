Остановку и стоянку машин запретят на Ванеева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

На участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде изменят организацию дорожного движения. С 24 августа здесь введут запрет на остановку и стоянку транспорта, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут на отрезке от улицы Юбилейной до дома №209 по улице Ванеева.

Как пояснили в мэрии, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать новые правила при планировании поездок, выбирать места для парковки с учетом ограничений и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что ограничения движения транспорта на улице Малой Покровской продлили до 15 августа.