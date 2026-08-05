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Здание водозаборной станции на Стрелке подключили к сетям перед открытием кафе

05 августа 2026 18:29 Общество
Здание водозаборной станции на Стрелке подключили к сетям перед открытием кафе

Фото: Александр Воложанин

Историческое здание водозаборной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде готовят к современному использованию. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщили в АНО «Центр 800».

Напомним, что объект, который до 2021 года представлял собой руины, восстановили к 800-летию Нижнего Новгорода. Специалистам удалось сохранить максимум исторических элементов. На противоаварийные работы и консервацию из федерального бюджета направили более 39 млн рублей.

В 2025 году стало известно, что в здании планируется открыть кафе. Но для этого надо приспособить его под современные нужды. К настоящему моменту здание подключили к централизованным инженерным сетям.

Работы ведутся по заказчику арендатора здания.

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Теги:
Кафе ОКН Стрелка
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