Здание водозаборной станции на Стрелке подключили к сетям перед открытием кафе Общество

Фото: Александр Воложанин

Историческое здание водозаборной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде готовят к современному использованию. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщили в АНО «Центр 800».

Напомним, что объект, который до 2021 года представлял собой руины, восстановили к 800-летию Нижнего Новгорода. Специалистам удалось сохранить максимум исторических элементов. На противоаварийные работы и консервацию из федерального бюджета направили более 39 млн рублей.

В 2025 году стало известно, что в здании планируется открыть кафе. Но для этого надо приспособить его под современные нужды. К настоящему моменту здание подключили к централизованным инженерным сетям.

Работы ведутся по заказчику арендатора здания.