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Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове вновь выставили на торги

28 июля 2026 13:25 Общество
Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове вновь выставили на торги

Фото: сайт минимущества Нижегородской области

В Нижегородской области снова ищут покупателя для исторического особняка, в котором проживали основатели и ведущие специалисты ядерного центра ВНИИЭФ в Сарове. Сообщение о проведении торгов размещено на портале министерства имущественных и земельных отношений региона.

Объектом продажи стало нежилое здание площадью 270,8 квадратных метра с одним подземным уровнем. Постройка располагается на улице Давиденко, 5.

Строение официально признано объектом культурного наследия регионального значения. С 1947 по 1989 год в нем проживали первые руководители и главные конструкторы РФЯЦ-ВНИИЭФ: Павла Зернова, Анатолия Александрова, Бориса Музрукова и Евгения Негина.

Статус памятника архитектуры не защитил здание от разрушений. В конце 2024 года власти приняли решение об изъятии дома у прежних владельцев. Причиной послужило полное отсутствие работ по сохранению объекта, а также неоднократные возгорания внутри помещений.

Прошлая попытка реализовать объект минувшей весной завершилась безрезультатно — покупатель так и не объявился. Начальная стоимость лота на предстоящем аукционе не изменилась и составляет всего 279 тысяч рублей. Но по условиям договора новый собственник обязан будет вложить еще около 81,7 миллиона рублей в комплексную реставрацию и восстановление здания. Торги назначены на 31 августа.

Ранее сообщалось, что четыре исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде продают на торгах единым лотом за 35 млн рублей.

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Теги:
ОКН Саров торги
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