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Общество

"Логично, что политех стал опорным вузом, потому что он подготавливает промышленные кадры", - Валерий Цыбанев

20 апреля 2017 17:53  [257] Общество
Валерий Цыбанев

Валерий Цыбанев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Логично, что именно политехнический университет стал опорным вузом в нашем субъекте, поскольку он непосредственно занимается подготовкой промышленных кадров", - сказал генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев, комментируя получение НГТУ статуса опорного вуза.

"Нижегородская область - это, прежде всего, промышленный регион. Поэтому логично, что именно политехнический университет стал опорным вузом в нашем субъекте, поскольку он непосредственно занимается подготовкой промышленных кадров. Конечно, новый статус опорного вуза - это заслуга его коллектива. Но здесь нельзя преуменьшить и роль губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, который подошел к этому вопросу неформально: он лично встречался с министром образования и доказывал, что политех соответствует статусу опорного вуза и достоин его получить", - отметил Валерий Цыбанев.

"Но опорный вуз - это не только почетное положение с возможным дополнительным финансированием, это еще и большая ответственность, так как высокому званию необходимо соответствовать. Впереди много работы: политеху предстоит не просто заниматься подготовкой кадров, а выступить площадкой для интеграции системы среднего профессионального образования, высшего образования, промышленных предприятий и научных организаций. Это стратегическая задача, которую на территории Нижегородской области должен решать технический вуз", - подытожил генеральный директор НАПП.

Напомним, что экспертный совет при минобрнауки включил НГТУ им. Р.Е. Алексеева в число опорных университетов РФ.

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