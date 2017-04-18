Инспекция не выявила разрешений на торговлю у уличных продавцов на Б.Покровской Нижнего Новгорода Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инспекция не выявила разрешений на торговлю у уличных продавцов на ул.Большой Покровской Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 21 апреля 2017 года.

Поясняется, что сегодня специалисты городского управления административно-технического контроля, сотрудники администрации Нижегородского района и сотрудники полиции провели рейд по пресечению незаконной торговли на ул. Большой Покровской. "Главная улица Нижнего Новгорода традиционно является излюбленным местом для нелегальных торговцев, и с улучшением погоды их количество только увеличивается", - говорится в сообщении.

Участники рейда проверили документы у торговцев сувенирами в Университетском переулке, где стоят законные сувенирные лавки, и у лоточников вдоль улицы, а также проверили точку по продаже "кофе с собой".

"Ни у лоточников, ни у владельца кофемашины разрешения на торговлю не оказалось", - отметили в администрации города. С теми, кто нарушил законодательство впервые, сотрудники управления административно-технического контроля провели разъяснительную работу, на "злостных" нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. С наступлением весны такие рейды на Большой Покровской проводятся в среднем два раза в неделю.

"Рейды проходят на постоянной основе по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, и в связи с увеличившимися обращениями от жителей и законных предпринимателей на торговлю вдоль Большой Покровской. Понятно, что туристическая, прогулочная улица привлекает желающих торговать, но это не значит, что ее можно превращать в рынок", - сказал начальник управления муниципального и административно-технического контроля Иван Соловьев.

"Наша цель в данном случае - не собрать как можно больше штрафов, а упорядочить уличную торговлю, чтобы предприниматели работали по закону, платили налоги, не оставляли после себя мусор, а их торговая точка своим внешним видом украшала улицу, радовала нижегородцев и гостей города", - добавил он.

С начала 2017 года в Нижнем Новгороде в отношении незаконных торговцев составлено 415 протоколов, штрафы наложены на сумму 708,5 тысяч рублей. Для сравнения: за весь 2016 год за торговлю в неотведенных местах и нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети было составлено 1334 протокола.

Штрафы за несанкционированную торговлю для граждан составляют от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное правонарушение грозит гражданам штрафом в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, 17 апреля стало известно, что нижегородский сити-менеджер поручил разработать регламент предоставления торговых мест на ул. Большой Покровской.