Пенсионеры прошли диспансеризацию в нижегородской поликлинике №4

20 апреля 2026 17:07 Общество
Фото: минздрав Нижегородской области

В городской поликлинике №4 Нижнего Новгорода в минувшую субботу впервые состоялась тематическая акция по диспансеризации граждан пенсионного возраста. Возможностью пройти необходимые обследования и получить консультации медиков воспользовалось более 80 человек.

В ходе мероприятия акцент был сделан на том, чтобы создать базовые условия для обеспечения преемственности и непрерывности оказания медицинской помощи именно возрастным пациентам. С гостями работала мультидисциплинарная команда специалистов: врач-гериатр, терапевт участковый, специалист по медицинской профилактике, фельдшер, инструктор по лечебной физкультуре и медицинская сестра по реабилитации.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, все участники акции прошли скрининг на выявление старческой астении и других гериатрических синдромов. Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава Нижегородской области Лидия Калинникова рассказала посетителям о важнейших привычках в этом возрасте – ежедневных прогулках на свежем воздухе и утренней гимнастике, а также напомнила о своевременной профилактике инфекционных заболеваний.

В рамках акции около 45 человек были вакцинированы от пневмококковой инфекции, свыше 50 пенсионеров прошли обучение в «Школе по профилактике падений», что особенно актуально для поддержания активного долголетия.

Медицинское учреждение на несколько часов превратилось в пространство, где комфортную профилактическую помощь дополнила живая музыка и танцы. Это помогло разрушить стереотип о том, что для пенсионеров визит в поликлинику – процесс долгий и утомительный.

Главный врач городской поликлиники №4 Нижнего Новгорода Инна Пудова встретилась с пациентами и их родственниками, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются люди старшего возраста.

«Наша акция показала, что забота о здоровье может быть комфортной, быстрой, а также дарить положительные эмоции. Сочетание современных скрининговых методик с элементами досуга и занятиями «Школ здоровья» позволяет нам не просто выявить риски, но и сразу мотивировать пациента на их профилактику, особенно когда речь идет о безопасности в быту и защите от инфекций», – подчеркнула значимость комплексного подхода главный врач.

В ходе диспансеризации был доступен полный спектр диагностических мероприятий: от измерения давления, расчета индекса массы тела и экспресс-анализа крови на гемоглобин, холестерин и глюкозу до ЭКГ, флюорографии, спирометрии. Кроме того, мужчинам предлагали сдать анализ на ПСА, а женщинам – пройти маммографию с последующей консультацией терапевта.

Напомним, проведение массовых профилактических мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Профилактический медицинский осмотр граждане старше 18 лет могут проходить ежегодно, диспансеризацию – раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно в возрасте старше 40 лет. Дополнительно для мужчин и женщин от 18 до 49 лет предусмотрена возможность пройти обследования по оценке репродуктивного здоровья.

Для прохождения всех видов профилактических мероприятий можно обратиться в отделения и кабинеты медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления, а также подать соответствующую заявку на портале Госуслуг.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

