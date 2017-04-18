"Властям нужно рассмотреть возможности защиты градообразующих предприятий ", - Дмитрий Стерхов Бизнес

Дмитрий Стерхов Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Властям нужно рассмотреть возможности защиты градообразующих предприятий ", - заявил член региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Нижегородской области Дмитрий Стерхов на круглом столе с представителями моногородов 21 апреля 2017 года.

"Чтобы моногород не стал индустриальной слободкой, нужно понимать, что градообразующее предприятие вкладывает деньги не только в себя, но и в развитие городской среды, а значит повышает качество повседневной жизни. Когда наступает такой момент, что градообразующее предприятие по какой-то причине вынуждено прекратить свою деятельность, возникает социальная напряженность. Общество заинтересовано в развитии моногородов и градообразующих предприятий, поэтому властям нужно рассмотреть возможности защиты таких предприятий от негативных факторов", - отметил Стерхов.

"Общество является движителем тех законопроектов, которые могли бы быть направлены как на сохранение существующих моделей, в которых оно развивается, так и на исключение неосновательных обогащений, что мы сейчас можем наблюдать в ситуации с "Русполиметом". Я считаю, что в этом случае нужно подключать региональную общественную палату, муниципальные общественные палаты с тем, чтобы именно общество выходило с инициативой защиты бизнес-структуры в той среде, в которой она существует", - заключил Дмитрий Стерхов.

Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай рассказал, что 12 лет назад завод выиграл в четырех инстанциях суда, в том числе в высшем арбитражном суде (ВАС), иски по металлу на сумму 400 млн рублей. В частности, ВАС подтвердил необоснованность предъявленных к "Русполимету" требований. Однако сейчас истец, АО "НПО Авиатехнология", предпринимает попытки пересмотра дела по этому спору. По словам Виктора Клочая, формальным поводом вновь предъявленных исков послужили имущественные претензии двенадцатилетней давности прежнего акционера правопредшественников "Русполимета". "На "Русполимет" безосновательно возложена обязанность по возмещению ущерба, связанному с утратой истцом акций. По сути, мы оказались виноватыми без вины", - сказал Виктор Клочай.

По результатам оценки в рамках ранее рассмотренных дел, стоимость пакета акций составила около 44 млн рублей, однако по результатам новой оценки сумма этого же пакета на ту же дату выросла до 3 млрд рублей. При этом, по словам Виктора Клочая, биржевая стоимость акций "Русполимета" значительно меньше стоимости, установленной экспертизой. Председатель совета директоров завода отметил, что все заявленные ходатайства о проведении повторной экспертизы суды отклонили. В настоящее время "Русполимет" внес на депозит кассационной инстанции сумму в 855 млн рублей.