Около 800 тысяч нижегородцев переболело гриппом за время эпидемии в конце 2016 – начале 2017 года – Роспотребнадзор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Около 800 тысяч жителей Нижегородской области переболело гриппом за время эпидемии в конце 2016 – начале 2017 года. Об этом заместитель руководители управления Роспотребнадзора по региону Ольга Княгина сообщила на пресс-конференции 24 апреля.



По ее словам, в рамках массовой иммунизации населения против гриппа ежегодно прививается более 1 млн человек, всего же по статистике в учреждениях здравоохранения региона делается свыше 2 млн прививок различными вакцинами.



"За период эпидемии в 2016-2017 годах у нас переболело гриппом и ОРВИ порядка 800 тысяч человек. Прививки от гриппа сделаны более, чем 1 млн пациентов, что примерно соответствует показателям аналогичного периода в 2015-2016 гг. Эффективность вакцинации в среднем составляет 80-90%, то есть можно сказать о том, что в нашем регионе с помощью прививок предотвращено более 200 тысяч случаев гриппа, которые могли бы закончиться осложнениями", - отметила Княгина.



В свою очередь, главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова сказала, что в регионе именно благодаря вакцинации последний случай заболевания полиомиелитом был зарегистрирован в 1993 году, дифтерией - в 2011, паротитом - в 2012, а краснухой - в 2013 году.



"Прививаются практически все слои населения вне зависимости от возраста. Вакцинация производится по тем или иным показаниям. Сейчас у нас стоит план по вакцинации 99% населения, который мы фактически выполняем. Но статистики сильно зависит от того, какой вид вакцинации брать, все очень индивидуально", - подчеркнула Башкатова



Она также сообщила, что вакцинация осложняется отказами со стороны родителей, когда наступает необходимость делать профилактические прививки. В настоящее время в регионе порядка трех тысяч детей не привиты от полиомиелита. Из них примерно одна треть детей не привита по причине сознательного отказа их родителей от участия в вакцинации. Всего за 2016 год в регионе было выявлено 25 случаев осложнений после прививки БЦЖ (вакцина против туберкулеза), которые носили кратковременный характер. А за истекшие десять лет лишь четыре человека получают пособия от министерства здравоохранения по причине полученных осложнений после прививок.



Напомним, что уровень инфекционной заболеваемости в Нижегородской области снизился на 13% в январе-марте 2017 года.

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