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"НСПК" рассчитывает внедрить оплату проезда на нижегородском транспорте с помощью карт "Мир" с 2018 года

25 апреля 2017 15:22  [95] Общество

Фото: Платежная система "Мир"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) рассчитывает внедрить оплату проезда на нижегородском транспорте с помощью карт "Мир" с 2018 года. Об этом заявил руководитель транспортного направления управления по развитию нефинансовых сервисов и реализации федеральных и региональных программ департамент развития продуктов и бизнеса "НСПК" Владислав Гагарин на конференции "Общественный транспорт в городе, удобном для жизни" 25 апреля 2017 года.

По его словам, сейчас Сбербанк осуществляет техническую подготовку к запуску бесконтактной оплаты проезда картами национальной платежной системы "Мир".

"Сбербанк планирует завершить работы к концу финансового года. После чего и мы рассчитываем приступить к внедрению наших карт на общественном транспорте Нижнего Новгорода", - сказал Владислав Гагарин.

СПРАВКА:
Первые карты российской национальной системы платежных карт "Мир" выпущены в декабре 2015 года. В настоящее время к системе присоединилось уже более 300 банков. Планируется, что карта получит максимальное распространение в России. Предусмотрен также ее выход за рубеж за счет кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными системами. Система "Мир" создана в рамках программы импортозамещения и является государственным проектом, который должен сделать все платежные операции внутри страны бесперебойными и не зависящими от сторонних факторов.

НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир", создано 23 июля 2014 года. 100% акций АО "НСПК" принадлежит ЦБ РФ.

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