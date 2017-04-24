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Общество

Госохотнадзор Нижегородской области разработал карту-схему нерестовых участков

25 апреля 2017 17:28  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госохотнадзор Нижегородской области разработал карту-схему нерестовых участков. Об этом сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко 25 апреля 2017 года.

Документ разработан на основании правил рыболовства и материалов научно-исследовательских работ ФГБНУ "ГосНИОРХ". Он размещен на сайте ведомства.

В комитете напомнили, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены ограничения для любительского, спортивного и промышленного рыболовства на водоемах области. Разрешается любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков – не более двух.

Также действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время нерестового периода: на Горьковском водохранилище с притоками, на реке Ветлуга – со схода льда по 31 мая; на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая реку Ветлуга), реке Оке – по 20 мая.

По данным госохотнадзора, с 15 по 25 апреля 2017 года специалистами ведомства возбуждено 11 уголовных дел, выявлено 12 нарушений правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Из водоемов области изъят 21 км браконьерских сетей, из которых в естественную среду обитания выпущено 260 экземпляров жизнеспособной рыбы.

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