Нижегородский департамент жилья обозначил задачу по переходу домов на отопительную систему без сезонного отключения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода обозначил задачу по переходу домов на отопительную систему без сезонного отключения.

Директор департамента Павел Марков в рамках пресс-конференции 25 апреля 2017 года сообщил, что в среднесрочной перспективе перед городом стоят задачи по переходу домов на отопительную схему, которая не требует сезонного отключения домов от теплоносителя. Однако на реализацию данной задачи из-за ее технической сложности потребуется много лет.



В свою очередь директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников отметил, что предприятие на данный момент занимается реконструкцией схемы подачи теплоснабжения в дома. Суть схемы заключается в установлении тепловой автоматики на дома, которая позволит при необходимости в любое время года подавать тепло в зависимости от погодных условий.



"Насколько долго будет реализовываться такой проект, будет зависеть от другой стороны. Мы планируем технически внедрить эту схему в течение ближайших пяти лет, а вот когда тепловая автоматика появится непосредственно в домах – это вопрос к управляющим компаниям. Сейчас в городе только порядка 10% домов оснащены такой системой. В основном это новостройки. Чтобы устанавливать автоматику, требуется коллективное согласие жильцов", - добавил Котельников.

Марков также добавил, что до 5 мая департамент подготовит документ об окончании текущего отопительного сезона и отдаст решение на подпись главе горадминистрации.



Напомним, что отопительный сезон 2016-2017 гг в Нижнем Новгороде стартовал в сентябре.