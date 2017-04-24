И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обсудил с белорусским районом-побратимом вопросы ЖКХ Общество

И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обсудил с белорусским районом-побратимом вопросы ЖКХ Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обсудил с белорусским районом-побратимом вопросы ЖКХ. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 26 апреля 2017 года.

По данным управления, такую информацию озвучил исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, рассказывая об итогах визита в Республику Беларусь.

В составе делегации Нижегородской области исполняющий обязанности главы посетил район-побратим Канавинского района - Фрунзенский район Минска.

В ходе рабочего визита Михаил Шаров посетил предприятия коммунальной и экономической сферы, занимающиеся благоустройством Фрунзенского района. В их числе: УП "Ремавтодор", отвечающее за содержание улично-дорожной сети, УП "Зеленстрой", занимающееся объектами озеленения в Минске, ООО "ВБС" - производящее объекты нестационарной торговли единого формата для всего города.

В рамках культурной программы исполняющий обязанности главы администрации Михаил Шаров посетил парк Тиволи, где год назад им, совместно с белорусской стороной, была заложена Аллея Дружбы, осмотрел благоустройство дворовых территорий и встретился с руководством нескольких школ Фрунзенского района города Минска.

"В рамках визита помимо формирования программы благоустройства территорий и содержания коммунального сектора района мне было интересно познакомиться с работой белорусского многофункционального центра. Как оказалось, этот центр оказывает лишь коммунальные услуги населению. Когда я озвучил весь спектр услуг, осуществляемых нашими МФЦ, белорусские коллеги были поражены. Обещали взять на вооружение нашу практику оказания услуг населению", - отметил по итогам визита Михаил Шаров.