Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области с 27 апреля в связи с ремонтом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области с 27 апреля 2017 года в связи с ремонтом. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог региона.

Уточняется, что с 27 апреля по 31 июля 2017 года вводится реверсивное движение с ограничением скоростного режима до 40 км/час.

Движение будет временно ограничено на следующих участках дорог:

Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе: 340-343 км и 348-351 км; в Городецком районе 320-322 км;

Нижний Новгород – Шахунья – Киров: в городе Бор 13-15 км; 20-21 км; 44-47 км; в городе Семенов 66-69 км;

Работки – Порецкое: в Кстовском районе 8-9 км; в Большемурашкинском районе – 10-13 и 28-31 км;

Большая Ельня-Ольгино в Кстовском районе: 1-6 км;

Обход г. Кстово: на участке трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе 0-6 км;

Ряжск-Касимов-Муром – Нижний Новгород: в Богородском районе 434-438 км.