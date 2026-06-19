Нижегородцам разрешили купаться в 15 водоемах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области обновили список мест, где можно купаться без риска для здоровья. По данным лабораторных исследований Роспотребнадзора на 19 июня 2026 года, вода в ряде водоемов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

В Нижнем Новгороде в перечень вошли озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежном в Автозаводском районе, озеро Силикатное — оба пляжа в Ленинском районе, а также Светлоярское (оба пляжа), Лунское и Пестичное озера в Сормовском районе.

Также безопасной признана вода в озере Больничном в Канавине.

Купаться можно на реке Санохта и озере Верхнем в Семенове, на пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе.

В список вошли озеро «у Крутой горы» в Богородске, Юрасовское озеро на Бору, озеро Святое в поселке Пушкино Дзержинска и река Белая в Городце.

В Выксе требованиям соответствует вода в Верхнем пруду. Отдыхать можно на всех трех пляжах.

Ранее сообщалось, что в Светлоярском озере могут запретить купание из-за жалоб на церкарий.