Нижегородские НКО получили более 100 млн рублей на социальные проекты Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

42 инициативы из Нижегородской области стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года и получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 100 млн рублей. Регион вошел в пятерку лидеров по количеству поддержанных заявок. Помимо Нижегородской области в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская и Свердловская области.

«Нижегородские некоммерческие организации стали более уверенными, грамотно оформляют свои идеи и успешно конкурируют на федеральном уровне. Мы рады, что выстроенная в Нижегородской области система взаимодействия с НКО дает такие результаты. Также помимо федеральной грантовой поддержки, в регионе действуют и собственные механизмы финансирования НКО. Поздравляю всех победителей и желаю им достойно реализовать задуманное, а мы со своей стороны готовы оказать содействие», — сказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Всего по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году получат поддержку 1 426 российских НКО на сумму 4,3 млрд рублей.

Реализация инициатив начнется уже в июле этого года. В Нижегородской области средства будут направлены на решение широкого спектра социальных задач. Среди проектов-победителей — программы помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, поддержка воспитанников детских домов, коммуникативные тренинги для подростков, развитие сурдохоккея, социальная реинтеграция ветеранов СВО, системы наставничества «серебряных волонтеров» и другие.

Наибольшее число проектов-победителей сконцентрировано в трех ключевых тематических направлениях: социальное обслуживание и защита граждан (11 проектов); охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (10 проектов); наука, образование и просвещение (5 проектов).

Подробное описание каждого из 42 проектов размещено в открытом доступе на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф.

С 1 сентября начнется приём заявок на первый конкурс 2027 года.