Нижегородцы назвали любимые фильмы, книги и песни ко Дню отца Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области чаще всего смотрят «Резервацию» (18+), читают «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики» (16+) и слушают «Папины дочки» (6+).

Аналитику ко Дню отца представили онлайн-кинотеатр «КИОН», книжный сервис «КИОН Строки» и стриминг «КИОН Музыка», входящие в экосистему МТС, совместно с аналитиками холдинга ON Media. Праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье лета, в этом году он приходится на 21 июня.

Среди фильмов об отцах наибольший интерес у зрителей региона вызвали детективы и триллеры. Самой популярной картиной стала «Резервация» (18+) Алексея Андрианова о мужчине, который пытается любой ценой спасти семью из аномальной зоны.

Также в число лидеров вошёл французский триллер «Стервятники» (18+) Питера Дурунциса, рассказывающий о журналисте и его дочери, объединившихся ради расследования запутанного дела. Третью строчку занял детектив «Переговорщик» (16+) Нурбека Эгена по сценарию Олега Маловичко. Это история о талантливом психологе, который ищет подход не только к преступникам, но и к собственному сыну.

В пятерке популярных кинопроизведений оказались и более легкие жанры. Это комедия «Быть» (16+) Александра Ковтунца о рэпере, неожиданно перенёсшемся из 2023 года в 1993-й и встретившем своих молодых родителей, а также детектив «Потерянные» (16+) Ивана Глубокова о работе отца и сына в одном отделе полиции, где они занимаются поиском пропавших людей.

В книжном сервисе «КИОН Строки» нижегородцы чаще выбирали психологическую литературу, посвящённую роли отца в семье и его влиянию на детей. Наибольшей популярностью пользовалась книга «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики» (16+) Юлии Зотовой и Марии Летучевой.

В тройку лидеров также вошли «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери» (16+) Марины Маркатун и практическое руководство для будущих пап «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца» (12+) Адриана Калпа.

Музыкальные предпочтения жителей региона к празднику оказались разнообразными. В десятку самых востребованных песен вошли «Папины дочки» (6+) группы Uma2rman, «Батя» (12+) Александра Маршала, «Папа» (12+) Лолиты и композиция «С днём рождения, папа!» (0+) группы «Краски» (0+).

Кроме того, в числе популярных треков — «Отец» (12+) Михаила Шуфутинского, «Песня про папу» (0+) в исполнении Большого детского хора, «Твой папа был прав» (12+) группы «Секрет», «Знаешь, папа» (12+) Ирины Аллегровой, «Лучше папы друга нет» (0+) ансамбля «Детские Песни», а также «Папа, ты сам был таким» (6+) Владимира Преснякова.