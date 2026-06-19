В преддверии Дня медицинского работника депутаты и активисты «ЕР» поздравляют врачей Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В городской клинической больнице №3 Нижнего Новгорода состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. С профессиональным праздником врачей поздравил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.

«Нижегородские врачи — это гордость региона: более 90% высококвалифицированной медицинской помощи мы можем получить здесь, не выезжая из региона. В руках врачей жизни и благополучие граждан, поэтому и говорить им „спасибо“ нужно не только в праздник, а каждый день. Дорогим медикам желаю крепкого здоровья, сил, энергии, благополучия, и, конечно, с удовольствием продолжать своё дело. Знайте: мы очень ценим ваш труд», — сказал Максим Ребров.

Лучших сотрудников больницы отметили благодарственными письмами. Так, главный гериатр Нижегородской области, заведующая гериатрическим отделением Лидия Калинникова получила благодарность от Нижегородского регионального отделения партии «Единая Росси» за вклад в реализацию партийного проекта «Старшее поколение» и развитие инновационного проекта «Кнопка помощи», обеспечивающего оперативное реагирование на экстренные ситуации среди пожилых людей.

«Я работаю в сфере, которая мне приносит искренне удовольствие: помогаю самому уязвимому слою населения — нашим пенсионерам. Мне кажется, что помогая людям старшего возраста я несу высокую миссию, и очень радостно, что наш труд действительно ценят и благодарят за него», — сказала Лидия Калинникова.

Улучшение качества системы здравоохранения является одной из приоритетных задач Народной программы «Единой России». Нижегородские медики активно вносят предложения в новый документ. Лидия Калинникова тоже поделилась инициативами:

«Как главный внештатный гериатр Нижегородской области, я хочу обратить внимание на важность оказания помощи пожилым пациентам. Это касается и лекарственного обеспечения, и высокотехнологичной помощи. В регионе много делается в этом направлении, но главное — чтобы не было эйджизма и отказов пожилым в медицинской помощи. Это основа нашей работы», — отметила она.

Также в преддверии Дня медицинского работника волонтеры-медики ПИМУ провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» семинар по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

«Первая помощь — это простые правила, доступные даже детям, которые помогают сохранить жизнь человека до приезда скорой. Очень надеюсь, что после наших мастер-классов ребята заинтересуются этой темой, начнут изучать медицину и, возможно, тоже решат стать врачами», — сказала волонтер-медик ПИМУ Елизавета Крупнова.

Детям рассказали о правильности осмотра пострадавшего, алгоритме вызова экстренных служб и о том, какую информацию необходимо передать медикам. На манекенах ребята тренировались проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать помощь при непроходимости дыхательных путей.

«Это не только интересно, но и очень полезно, важно для каждого. Я узнал, как правильно проводить реанимацию: где и как располагать руки, соблюдать ритм. Если на улице упадет человек, я смогу помочь. Нам всё объяснили и показали — теперь чувствую себя увереннее и знаю, что делать в сложной ситуации», — рассказал 13-летний Вова Вдовкин.

В лагере ведется активная работа по укреплению здоровья юного поколения и повышение их медицинской культуры. За вклад в сохранение и укрепление здоровья детей благодарственным письмом Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» отметили врача детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Екатерину Еремееву.

«День медицинского работника — праздник тех, кто ежедневно спасает жизни и заботится о нашем здоровье. Их труд требует не только знаний, но и огромной душевной силы: терпения, выдержки, готовности действовать в самых сложных условиях. Особая благодарность — тем, кто работает с детьми. Они находят подход к маленьким пациентам, помогают с рождения сохранить здоровье и закладывают основу для здорового будущего. Мы благодарны им за этот важный и нужный труд», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» Юрий Балашов.

Напомним, расширение доступа к качественной медицинской помощи, мотивацию к здоровому образу жизни, повышение медицинской культуры населенияявляется неотъемлемой частью Народной программы «Единой России» — главного документа партии, определяющего оперативные и стратегические цели развития страны.