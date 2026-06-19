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Поколение биоэкономики: итоги года работы ТехноЛабов «ЭкоУмно!» при поддержке Эн+

19 июня 2026 18:17 Общество
Поколение биоэкономики: итоги года работы ТехноЛабов «ЭкоУмно!» при поддержке Эн+

Фото: АНО «Диада», Екатерина Леман

Победитель грантового конкурса «Города со знаком плюс» Эн+ подводит итоги первого года реализации проекта ТехноЛаб «ЭкоУмно!». Проект формирует бережливое отношение школьников через создание инновационных хабов, объединяющих переработку отходов, электронику и др. Так, отходы пластика превратились в сырье для изготовления школьных принадлежностей, а старшеклассники начали сами создавать и проводить инновационные уроки.

За год в школах Нижнего Новгорода создана уникальная экосистема, где экология интегрирована с робототехникой, интернетом вещей (IoT) и биотехнологиями. Инклюзивные эко-пространства работают на базе трех школ, также победители запустили мобильный мультилаб для выездных мероприятий. Ребята работают с автокомпостерами, гидропонными фермами, велошредерами и другими экотренажерами по переработке основных видов отходов.

Главным достижением проекта стало то, что бережливые технологии перестали быть просто факультативом и превратились в полноценные междисциплинарные учебные модули.

«Современное экообразование — это уже не про раздельный сбор мусора, а про подготовку кадров для формирующейся биоэкономики. Участие в экопроектах дает подросткам реальные инженерные навыки», — отмечает начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды Эн+ Тепло Волга Мария Дудоладова.

За год школьники переработали 10 тонн пищевых отходов, создав из них компост и кормовые добавки, и вырастили тысячи лотков микрозелени для школьных биолабораторий и благотворительных проектов.

В проект вовлечено 500 школьников. Старшеклассники-лидеры самостоятельно разработали и провели 10 междисциплинарных уроков для 400 учеников младших классов.

История проекта начиналась с домашнего эксперимента, но именно партнерство с бизнесом позволило ему выйти на новый уровень.

«Наш путь от локальной идеи до межрегиональной сети начался с первых консультаций экспертов Эн+ несколько лет назад, — делится руководитель проекта Екатерина Леман. — Именно Эн+ дал нам мощный импульс для масштабирования, научив упаковывать идеи в работающие социальные проекты. Поддержка в рамках грантового конкурса „Города со знаком плюс“ позволила нам закупить оборудование и встроить бережливые технологии в повседневную школьную программу. Компания выступает главным катализатором, помогает переводить высокие национальные цели в реальные ежедневные привычки школьников».

До завершения гранта в ноябре 2026 года команда проекта планирует тиражировать успешные практики в новых школах и регионах.

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» проводится Эн+ с 2020 года. В 2026 году конкурс стартовал в новом формате: впервые ресурсы сосредоточены на развитии одного муниципалитета — Братска Иркутской области. Максимальный размер гранта увеличен вдвое и составляет до 10 млн рублей. Подать заявку могут некоммерческие, муниципальные и государственные организации из любого региона страны. Приём заявок открыт до 31 июля.

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Теги:
Эн+
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