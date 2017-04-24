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Общество

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова обсудила с рабочими нижегородского ПАЗа проблемы развития моногородов

26 апреля 2017 12:24  [76] Общество
Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова обсудила с рабочими нижегородского ПАЗа проблемы развития моногородов

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова обсудила с рабочими нижегородского ПАЗа проблемы развития моногородов

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова обсудила с трудовым коллективом Павловского автобусного завода (ПАЗ, Павлово, Нижегородская область) проблемы развития моногородов. Об этом сообщает пресс-секретарь депутата 26 апреля 2017 года.

Уточняется, что на встрече также обсуждались меры поддержки отечественной промышленности, проблемы начисления платы на общедомовые нужды (ОДН) и капремонта многоквартирных домов, определения кадастровой стоимости земли и объектов, а также состояние дорог.

Однако наибольшее внимание в ходе общения было уделено проблеме развития моногородов, к которым относится и Павлово. Всего на территории округа Натальи Назаровой находится шесть монопрофильных муниципальных образований, поэтому работа по данному направлению является одним из приоритетов.

"Я уделяю этому вопросу самое пристальное внимание - являюсь членом экспертного совета Госдумы по развитию моногородов и постоянно поддерживаю рабочие контакты с руководством муниципальных образований на территории своего округа для актуализации информации и понимания проблем и особенностей этих населенных пунктов", - сказала Наталья Назарова.

"Что касается коллектива ПАЗа, это уже не первая наша встреча, и я могу отметить, что у нас всегда складывается очень открытый и полезный разговор. Считаю такие обсуждения крайне важными, так как это дает мне обратную связь, а жителям - актуальную информацию о работе Госдумы и их депутата, к которому они могут и должны обращаться со всеми проблемами и вопросами", - добавила она.

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