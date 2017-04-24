Нижегородское УФАС признало рекламу ипотеки от "Райффайзенбанка" противоречащей закону Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области признало рекламу ипотеки от АО "Райффайзенбанк" противоречащей закону. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 26 апреля 2017 года.

Нарушение выявили специалисты антимонопольного ведомства в ходе проверки соблюдения рекламного законодательства на объектах наружной рекламы Нижнего Новгорода.

На одном из таких объектов "Райффайзенбанк" разместил рекламу своего ипотечного продукта, где ставка по нему представлена мелким, трудным для восприятия шрифтом. При этом у потребителей фактически отсутствовала возможность подойти к билборду на более близкое расстояние, поскольку объект наружной рекламы расположен вдоль проезжей части.

Между тем, отсутствие в рекламе финансовых услуг условий, влияющих на сумму расходов, является нарушением закона "О рекламе".

В связи с этим УФАС признало АО "Райффайзенбанк" нарушившим закон "О рекламе". В настоящее время материалы дела переданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, которое влечет наложение штрафных санкций.

Напомним также, что нижегородское УФАС оштрафовало "Металлинвестбанк" на 300 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе".