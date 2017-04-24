"Чтобы решать задачу комфортной городской среды, нужно использовать новые социальные технологии", - Андрей Дахин Общество

Дахин Андрей

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Чтобы решать задачу комфортной городской среды, нужно использовать новые социальные технологии", - заявил профессор, заведующий кафедрой политологии Нижегородского института правления (филиал РАНХиГС) Андрей Дахин на заседании Нижегородского эксперт-клуба на тему: "Неухоженный Нижний: инициативы горожан как один из способов привести город в порядок" 26 апреля 2017 года.

"О треугольнике "власть-бизнес-граждане" в теории известно практически все. Проблема в том, что у нас этот треугольник не складывается на протяжении всех реформ с 2000-го года. Каждый из углов этого треугольника действует по принципу "лебедь, рак и щука" – каждый ведет свою линию, и найти способ взаимодействия и поле доверительных отношений – вещь достаточно сложная. Этот треугольник никак не сложится на уровне двора, на уровне микрорайона, на уровне района области, на уровне города. Мы не видим устойчивых структур, где бы эти группы населения могли что-то вместе делать", - отметил Дахин.

"Одна из задач состоит в том, что с населением нужно работать, используя новые социальные технологии. В промышленности мы говорим о безлюдных технологиях, так вот в сфере муниципального управления нам нужны людные и даже многолюдные технологии, то есть способы, когда много людей участвует в полезных социально ориентированных делах. Мы пока не умеем этого делать. Мы можем на один раз всех загнать на одну большую демонстрацию, на один день завлечь всех на голосование, но это не тот технологический режим, который нужен для того, чтобы решать задачу комфортной городской среды", - подчеркнул эксперт.

"Для работы с населением у нас слишком низкий уровень технологической грамотности и у муниципалитета, и у людей, которые занимаются деятельностью больших масс людей. Например, к активности граждан, очищающих дворы от мусора, должна быть пристроена нормальная работа служб, которые этот мусор вывозят. Решение этих задач нужно для того, чтобы новая программа "Комфортная городская среда" дала положительный социальный эффект. У меня опасение, что все может пойти по простому накатанному пути: мы купим десять бочек краски, покрасим лавочки во дворах, а остальные средства куда-нибудь растворятся", - заключил Андрей Дахин.

Напомним, дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект предполагает работу в двух направлениях: это благоустройство дворов, за которые наиболее активно выступают их жители (в 2017 году предусмотрено финансирование в размере около 331 млн рублей) и благоустройство общественных пространств – нижегородцам предлагается проголосовать за места из предварительного списка, размещенного на сайте нижнийновгород.рф (финансирование работ на 2017 год – более 517 млн рублей).