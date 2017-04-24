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Общество

"Нижегородская область нашла решение проблемы подготовки квалифицированных рабочих кадров", - Сергей Сбитнев

26 апреля 2017 18:03  [67] Общество
Сергей Сбитнев

Сергей Сбитнев

"Нижегородская область нашла решение проблемы подготовки квалифицированных рабочих кадров", - сказал директор Нижегородского автотранспортного техникума Сергей Сбитнев, комментируя итоги областного этапа олимпиады профессионального мастерства по специальности "Техника и технологии наземного транспорта".

"Сегодня в Нижегородской области существует потребность в современных, квалифицированных рабочих кадрах. И я, как руководитель учебного заведения отмечаю, что предприятиям нужны подготовленные и современные работники, потому что их переподготовка отнимает у работодателей большое количество времени", - отметил он.

"В нашем регионе найдено решение этой проблемы. В рамках правительственной программы ежегодно открываются инновационные ресурсные центры, которые готовят профессионалов по востребованным специальностям и профессиям", - сказал Сергей Сбитнев.

"Для подготовки высококвалифицированных кадров большую роль играют ресурсные центры, и в этом году благодаря губернатору Нижегородской области у нашего техникума появилась возможность участвовать в конкурсе инновационных образовательных программ, где Нижегородский автотранспортный техникум стал победителем, поэтому в 2018 году на базе учебного заведения будет создан ресурсный центр для автотранспортной отрасли. Это позволит повысить уровень подготовки наших выпускников и обеспечить конкурентоспособность при их трудоустройстве", - считает директор Нижегородского автотранспортного техникума.

"Таким образом, в настоящее время в техникуме созданы все условия для преемственной подготовки кадров от школы через техникум до выхода выпускников непосредственно на предприятие. И каждый обучающийся знает, что после окончания техникума его будет ждать рабочее место", - подытожил Сергей Сбитнев.

Напомним, что региональное минобразования рассчитывает на базе автомеханического техникума открыть ресурсный центр в 2018 году.

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