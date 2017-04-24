Керженский заповедник планирует в 2017 году завезти оленей из Архангельской области и Московского зоопарка Общество

Северные олени в Керженском заповеднике

ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" планирует в 2017 году завезти северных оленей из Архангельской области и московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба заповедника 27 апреля 2017 года.

Отмечается, что в Керженском заповеднике продолжаются работы по восстановлению численности лесного северного оленя в Нижегородской области.

"В 2017 году планируется отлов оленей в Архангельской области, и завоз молодых оленей 2017 года рождения из зоопитомника Московского зоопарка", - говорится в сообщении.

Напомним, Керженский заповедник занимается восстановлением численности северного оленя с 2014 года.