Керженский заповедник планирует в 2017 году завезти оленей из Архангельской области и Московского зоопарка

Северные олени в Керженском заповеднике
ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" планирует в 2017 году завезти северных оленей из Архангельской области и московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба заповедника 27 апреля 2017 года.
Отмечается, что в Керженском заповеднике продолжаются работы по восстановлению численности лесного северного оленя в Нижегородской области.
"В 2017 году планируется отлов оленей в Архангельской области, и завоз молодых оленей 2017 года рождения из зоопитомника Московского зоопарка", - говорится в сообщении.
Напомним, Керженский заповедник занимается восстановлением численности северного оленя с 2014 года.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+