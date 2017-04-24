МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области до конца дня 27 апреля из-за сильного ветра Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области до конца дня 27 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".



По данным ведомства, чрезвычайные ситуации прогнозируются в южной половине региона, где порывы юго-западного ветра ожидаются до 13-18 м/с.



В связи с порывами ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.