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Общество

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области до конца дня 27 апреля из-за сильного ветра

27 апреля 2017 13:16  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области до конца дня 27 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ведомства, чрезвычайные ситуации прогнозируются в южной половине региона, где порывы юго-западного ветра ожидаются до 13-18 м/с.

В связи с порывами ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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Теги:
МЧС Погода
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