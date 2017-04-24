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Общество

Более 200 жителей Канавинского района Нижнего Новгорода обсудили благоустройство дворов в рамках "деловых игр"

27 апреля 2017 13:04  [71] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 200 жителей Канавинского района Нижнего Новгорода обсудили благоустройство дворов в рамках "деловых игр". Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 27 апреля 2017 года.

"Деловые игры" с населением в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Канавинском районе прошли 26 апреля. Такой формат представлял собой обсуждение заявок, которые граждане оставляли на сайте администрации Нижнего Новгорода - они предлагали проекты по благоустройству дворовых территорий.

Во время "деловой игры" в формате открытого диалога жители смогли озвучить свои предложения по расположению парковок и игровых площадок, зеленых насаждений и элементов декора, которые будут располагаться в их дворе.

Встречи с жителями прошли на территории четырех учебных заведений: школы №110, школы №176, школы №41 и гимназии №2. Всего в обсуждении проектов благоустройства дворов приняло участие более 200 жителей лично, а также уполномоченные от общественных самоуправлений и представители ТСЖ и многоквартирных домов.

"Целью проведения этих встреч стало желание максимально заинтересовать и задействовать активных жителей в благоустройстве их дворовых территорий. Сделать дворы Канавинского района такими, каким бы именно жители хотели их видеть. Чтобы все установленные скамейки, песочницы, площадки и ограждения соответствовали их желаниям и нуждам. Мы запротоколировали все предложения, и они найдут отражение в проектах благоустройства дворов", - сказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Антон Максимов.

СПРАВКА:
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", инициированный партией "Единая Россия", предполагает работу в двух направлениях: благоустройство дворов, за которые наиболее активно выступают их жители (в 2017 году предусмотрено финанасирование в размере около 331 млн рублей) и благоустройство общественных пространств - нижегородцам предлагается проголосовать за места из предварительного списка, размещенного на сайте нижнийновгород.рф (финансирование работ на 2017 год – более 517 млн рублей).

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