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Общество

Прямые регулярные авиарейсы Нижний Новгород – Салоники возобновит Ellinair с 5 июня

28 апреля 2017 11:53  [204] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прямые регулярные авиарейсы Нижний Новгород – Салоники возобновит Ellinair с 5 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода "Стригино" 28 апреля 2017 года.

Первый прямой регулярный рейс в аэропорт Македония запланирован на 5 июня, далее рейсы планируется выполнять один раз в десять дней.

Вылетать из Нижнего Новгорода Ellinair намерена в 04:30, время в пути составит 3 часа 45 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-300.

Напомним, что Ellinair не первый год организует регулярные авиарейсы в этом направлении на летний период. В 2016 году перелеты начались с 26 мая, а в 2015 году – с 1 июня.

СПРАВКА:
Ellinair основана в 2013 году в городе Салоники на базе холдинга Mouzenidis Group. Компания специализируется на перевозке туристов из России и Украины в Грецию. Ellinair начала свою деятельность, выполняя как регулярные, так и чартерные рейсы, с сетью пунктов назначения более чем в 30 городах.

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